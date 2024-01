Joice Hasselmann recria meme em homenagem a Carlos Bolsonaro

A ex-deputada federal pediu um brinde em comemoração as investigações contra o seu ex-aliado político

Afrontosaaaa, eu amo! Amores, após a notícia sobre o mandado de busca e apreensão contra a família Bolsonaro, em especial, contra o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, se espalhar, A jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann, utilizou as suas redes sociais para recriar o meme “toc,toc, toc”, em homenagem ao filho número 3 do ex-presidente da República.

Com uma taça de champanhe na mão, propondo um brinde, Joice gravou um vídeo dizendo: “Carluxo: ‘Toc, toc, toc’. Quem é? ‘É a Polícia Federal'”.