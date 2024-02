John Travolta dança ‘Pintinho Amarelinho’ no Festival de Sanremo e fica totalmente constrangido

É impagável ver John Travolta dançando ‘Pintinho Amarelinho’ no Festival de Sanremo, o ator ficou visivelmente constrangido com o fato de estar dançando em frente às câmeras, nada como o seu filme de sucesso e os Embalos de Sábado à Noite. Aloca!

No Instagram do ator, os italianos pedem desculpa pelo ocorrido e dizem que eles têm mais a oferecer além de uma dança vergonhosa. Claro, deu para ver que o ator não ficou confortável diante do fato.

“We’re so sorry for Sanremo Mr. Travolta. Please forgive us!”, escreveu um fã, pedindo desculpa e até perdão.

O fato aconteceu no o Teatro Ariston recebe nesta quarta-feira (7) a segunda noite do Festival de Sanremo, marcada por convidados especiais e pelo início da votação popular.