John Drops sobre Samantha: “Esse comentário dela atinge todos que não tiveram a oportunidade de trabalhar na Globo”

Influenciador se mostrou ofendido com o comentário da amiga

É vish atrás de eita sem previsão de parar, socorro! John Drops usou seu Twitter para mostrar sua insatisfação com o comentário da amiga Samantha e pegar carona na cauda do cometa. O influenciador não deixa de dizer que ela é sua amiga, mas se sentiu ofendido com o comentário.

“A Samantha sempre foi uma querida comigo. Sou fã. Mas infelizmente esse comentário dela atinge todos que infelizmente não tiveram a oportunidade de trabalhar em alguma novela da Globo, para se intitular ARTISTA. Por exemplo: O que faço é arte. Não sou artista?”, escreveu John.

Além de cutucar Samantha, John puxa uma discussão muito importante, só é artista quem trabalha em alguma novela da Globo? Pelo visto, de acordo com Samantha sim, mas nem todos têm a mesma oportunidade.

O comentário da Dona Samantha sobre Juliette ofende não somente a cantora como também seus amigos, no final vai sobrar quem ao lado da humorista? Se liga hein, Samantha!