“Jogo difícil, mas era importante ganhar”, dispara Neymar após sofrer lesão

Jogador saiu machucado no jogo de estreia da Seleção Brasileira contra a Sérvia

Nosso coração ontem (244), ficou fraquinho com Neymar se machucando em campo, logo na estreia da Seleção Brasileira nos campos do Qatar. O muso se pronunciou pela primeira vez após o jogo e classificou a partida como um “jogo difífil”. Vale lembrar que o Brasil levou a melhor na partida, marcando 2 gols contra o time da Sérvia.

“Jogo difícil, mas era importante ganhar. Parabéns equipe, primeiro passo dado… Faltam 6”, escreveu o jogador na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os dois gols da Seleção foram de Richarlison e ele já é o nome mais comentado no Twitter e no Instagram. Vem com tudo!