Jogador do Corinthians leva amante para a casa que ele mora com a esposa e é exposto

Além de ser infiel, o volante do Timão ficou mal visto na internet após os internautas notarem que a sua amante ainda tem um iPhone 7 Plus.

Gentee? Me desculpem, mas esse é o cúmulo da falta de respeito! Que a fama dos jogadores de futebol, em relação à fidelidade, não é das melhores, todos nós já sabemos, porém, a esse nível? É sério isso?

Nesta sexta-feira (22), viralizou na web um vídeo em que uma mulher que se diz amante do jogador do Corinthians Victor Cantillo, estava de roupão na casa em que o atleta vive com a sua esposa. No vídeo a mulher não só se filma através de um espelho da casa, como também mostra objetos pessoais do jogador, como quadros com a sua esposa.

Além da falta de noção de Cantillo e da amante, outra coisa que chamou bastante a atenção do público foi o telefone ultrapassado que a mulher utilizou para gravar o vídeo.

Um iPhone 7 Plus? Sério? A situação está tão feia assim? O cache não está dando nem para dar um celularzinho mais atual para a sua amante? Pelo amor de Deus, né Cantillo, se você quer agir dessa forma completamente estúpida e traíra, ao menos, tenha condições de bancar essas infelizes mulheres.

E é óbvio que com a viralização do vídeo, os internautas não iam deixar de comentar sobre o caso. Confira alguns dos melhores comentários até o momento: