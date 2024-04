Jogador de futebol confirma ter vivido um affair com Pabllo Vittar: “Muito gostoda para deixar passar”

Que babadooo! Amores, ontem (21) contei para vocês que durante sua participação no programa da Virgínia, no SBT, a cantora e musa inspiradora Pabllo Vittar revelou ter ficado com um jogador de futebol, o qual ela não quis citar nome.

Porém, após uma pequena investigação, o meu querido amigo, o jornalista Leo Dias revelou qual era o jogador citado pela cantora, sendo ninguém menos que Polidoro Júnior.

Em relato ao jornalista, o jogador, que também já viveu um affair com outras famosas, como Karol Conká e Jojo Todynho, confessou que realmente viveu um affair com Pabllo, deixando clara a sua admiração por ela.

“Não tem muito o que falar, a Pabllo eu adoro ela, é muito minha amiga e é muito gostosa para deixar passar”, declarou Polidoro.