Joelma revela ter jejuado durante sete dias para perdoar o seu pai: “Eu te odiava”

A cantora não conseguia perdoar o pai, pois o ele batia em sua mãe e havia lhe abandonado quando a mesma tinha apenas sete anos.

Gente, sabemos muito bem que nenhuma família é perfeita e que diariamente somos colocados diante de situações que nos testam, em relação à nossa família, porém, nada mais lindo que ver a paz e reconciliação entre um pai e um filho.

Na manhã deste sábado (07), durante sua participação no programa ‘É de Casa’, a cantora Joelma abriu seu coração e falou um pouco sobre a sua relação com o seu falecido pai, José Mendes.

“Eu tive um problema muito grande com o meu pai. Desde criança eu guardava aquele sentimento ruim que eu tinha por ele, cheia de razão”, começou a contar.

A cantora, que ficou afastada de José Mendes durante 35 anos, nutria dentro de si uma mágoa muito grande se seu pai, pois, por diversas vezes ela presenciou o mesmo batendo em sua mãe, além de ter abandonado a sua família (Joelma, sua mãe e seus seis irmãos) quando a cantora tinha apenas sete anos.

“Eu não sabia perdoar. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, fala que precisa perdoar. Então todos os dias eu pedia para Deus tirar isso de mim”, afirmou Joelma.

Por fim, a ex-vocalista da Banda Calypso, revelou que, decidida a pôr um fim em todo aquele sentimento ruim, ela realizou um jejum de sete dias e em seguida ligou para ele para colocar as cartas em cima da mesa.

“Mas quero pedir perdão de coração, não porque é o certo. E aí fiz um jejum de sete dias e liguei para ele. Falei: ‘Eu te odiava, te odiava muito’, e foi um chororô”, revelou a artista.

Mas essa não é a primeira vez que Joelma fala sobre o assunto. Ao anunciar a morte de seu pai, em 2019, a cantora publicou em seu instagram uma foto com José e em parte da legenda, escreveu: “A minha trajetória com a sua vida, meu pai, proporcionou a lição mais libertadora: O perdão. Experiência que me preparou para as piores situações e contribuiu para que o meu coração se transformasse”.