Joelma passa mal e cancela agenda de shows por tempo indeterminado

A cantora apareceu no seu último show sem as famosas botas e recebendo o apoio das filhas

Viiish, não sabemos ao certo o que está acontecendo com Joelma, mas já posso adiantar que a coisa não é nada boa. A cantora precisou cancelar a sua agenda de show após passar mal e tudo indica que a rainha do Pará ficará por tempo indeterminado sem ver os seus fãs.

“Cantar pra vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do Céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar de minha saúde para poder voltar 100%. Obrigada por tudo! Amo vocês”, escreveu.

Nos vídeos do Tik Tok os fãs notaram que ela precisou entrar acompanhada de suas filhas no palco e estava sem as famosas botas que usa nas suas apresentações. Melhoras, Jo.