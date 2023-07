Joelma cancela 3 shows devido a problemas de saúde: “Não vou ter condições de cantar”

Na noite de ontem (07), a cantora teve que ser atendida pelo Samu, que a aconselhou a cancelar os shows.

Amores, na noite de ontem (07), a cantora Joelma deu um baita susto em todos os seus fãs ao cancelar,em cima da hora um show que ela realizaria na cidade de Bragança – Pará, devido a um problema de saúde.

Para dar explicações e tranquilizar o público, que ficou frustrado com o cancelamento do show, em cima da hora, a prefeitura da cidade, pediu para que a médica do Samu, que foi responsável por prestar atendimento para Joelma, gravasse um vídeo explicando o atual estado de saúde da cantora.

“Fizemos a avaliação médica dela e ela apresentou desconforto respiratório aos mínimos esforços. Referiu febre no início da tarde. A gente orienta que ela fique em repouso e faça as medicações. Infelizmente ela não consegue realizar o show hoje”, explicou a médica do Samu.

Por fim, a própria cantora também apareceu no vídeo, reafirmando que não possui condições para realizar o show que estava marcado para a noite de ontem.

“Infelizmente peguei uma gripe muito forte e não vou ter condições de cantar, de fazer esse show. Vou me recuperar e voltar para fazer esse show”, finalizou a cantora.

Porém, na manhã deste sábado (08), a cantora publicou em suas redes um comunicado cancelando mais dois de seus shows, sendo um hoje e o outro amanhã, no Rio Grande do Norte e no Ceará. Confira o comunicado da artista.