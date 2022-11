Joaquim Lopes paga promessa percorrendo 127 metros ajoelhado no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal

Ator usou as redes sociais para contar que não foi fácil pagar a promessa

A promessa é dívida e a gente sabe disso. Joaquim Lopes percorreu 127 metros ajoelhado para pagar uma promessa do passado. O ator esteve no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Portugal e compartilhou com os seus seguidores o momento do cumprimento da promessa.

“1 ano e 8 meses atrás eu fiz uma promessa para Nossa Senhora de Fátima. Eu faria a peregrinação de joelhos em seu santuário. Para que ela olhasse pelas minhas filhas. Cuidasse delas. Cuidasse da Célla. De mim”, começou explicando o ator na legenda.

Joaquim ainda deu detalhes sobre as condições para o pagamento da promessa. “O dia estava mega nublado quando comecei o percurso. Eu sou um cara de 1,90 e 91 quilos. Andar 127 metros ajoelhado não é fácil. Senti muita dor, mas ao mesmo tempo rezei e agradeci muito. Por tudo”, disse.