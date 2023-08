João Vicente revela que gosta de ver pênis dos amigos no vestiário masculino

O ator deixou a turma do GNT, no Papo de Segunda, chocado com a revelação bombástica sobre “manjar” a parte íntima dos amigos

Por essa minhas fofoqueiras não esperavam… João Vicente contou que gosta de “manjar” o pênis dos amigos no vestiário masculino e deixou os convidados do Papo de Segunda, no GNT, chocados com a revelação. A declaração pegou os rapazes no susto e eles não esconderam a cara de quem não estava entendendo nada. O artista, que já lutou jiu-jitsu, contou que ao final da prática esportiva se encaminhava para os vestiários, assim como todos os outros lutadores. “Tinha que ficar pelado, tirava a roupa e a cueca que estavam suados e a gente tirava a roupa olhando um no olho do outro”, disse. “A verdade é a seguinte: piru chama a atenção!”, disparou. “A pessoa está pelada e você fica com vontade de saber como é o piru”, confidenciou aos risos. João Vicente de Castro diz no "Papo de Segunda" que gosta de olhar o pirú dos colegas no vestiário pic.twitter.com/rrbAhDu6SX — muitosvideos (@muitos_videos) August 1, 2023