João Vicente dá unfollow em Bruninho

Parece que os lancinhos de Rafa Kalimann não gostaram de ter a amizade dividida pela musa

Sinto cheiro de fumaça, e se onde tem fumaça, tem fogo, eu espero ansiosamente pelo fogo no parquinho. Aloca! Já tinha contado para vocês que Rafa Kalimann estava conhecendo melhor o jogador de vôlei Bruninho, mas o que não contei é que esse fato estremeceu a amizade do jogador com o ator João Vicente.

Para quem não sabe os dois eram super amigos, com direito a homenagem de João para Bruno no seu perfil no Instagram oficial, mas bastou Rafa ficar entre os dois para que o encanto desmoronasse.

João Vicente deixou de seguir o jogador nas redes sociais pelo perfil oficial e eu espero de camarote onde esse babado vai chegar.