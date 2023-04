João Vicente assume insegurança com sua imagem: “Sempre penso que está ruim”

Em conversa com Manoel Soares, Chico Bosco e Kondzilla, o ator não deixou de falar sobre sua aparência e autoestima

Se tem uma coisa que eu não perco é o ‘Papo de Segunda’, no GNT. João Vicente esteve com Manoel Soares, Chico Bosco e Kondzilla e não deixou de falar sobre um assunto bem interessante para o seu público, autoimagem e autoestima. No programa ele revelou que sempre se sente inseguro diante a sua aparência.

“Todo mundo é muito severo consigo mesmo, com a sua autoimagem. Eu sou mil vezes. Qualquer elogio, para mim, eu falo: ‘está imprimindo melhor do que eu estou achando’. Sempre penso que está uma bosta, está ruim… Mesmo esteticamente, qualquer coisa”, confessou.

Não é de hoje que João dá o que falar com suas confissões no programa. Tempos antes ele confessou para Fábio Porchat que chorava quando sentia uma relação mútua na hora do sexo.