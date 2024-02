João Figueiredo, marido de Sasha, quebra silêncio sobre briga com Enzo Celulari

Contei para vocês que a situação de Enzo Celulari não estava nada boa no grupo de amigos de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel. Acontece que o filho de Raia teria falado que João Lucas se casou com Sasha por interesse. Nesse carnaval o empresário trouxe o assunto à tona e disse que pretende se cercar de pessoas que querem o seu bem.

“Na vida, a gente aprende a amar e dar prioridade para as pessoas que querem nosso bem e que amam a gente também. Isso faz parte da maturidade. Vale a pena investir em amizades e em pessoas legais”, disse ele à Quem.

O marido de Sasha também comentou sobre o momento em que ele foi barrado no trio de Ivete Sangalo, em Salvador. “Subi no trio sem pulseira, e o segurança me barrou, com toda razão do mundo, porque estava sem pulseira e ninguém é obrigado a me conhecer”, disparou.