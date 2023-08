João Kleber? Anitta fez teste com namorado de Giovanna Lancellotti

A poderosa contou detalhes sobre o tal teste com o atual namorado de Giovanna em entrevista ao ‘Saia Justa’

Anitta contou detalhes sobre sua vida pessoal e sua carreira no ‘Saia Justa’ essa semana. A cantora ainda disse que fez um teste à la João Kleber com o atual namorado e Giovanna Lancelloti, que já foi affair de Anitta no passado. Trata-se de Gabriel David.

“Na época que eles se viram, nem tinham ficado ainda, ela me ligou: ‘Amiga, conheci um menino, mas ele é seu ex. Eu acho que vai pintar um clima. E aí, você vai ficar bolada?’ E eu fiquei: ‘Menina, vocês vão casar’”, contou a cantora, acrescentando que a atriz estava resistente para não se apegar.

Ela ainda completou: “Aí quando ela começou a ficar com ele, perguntei como estava e ela disse que não ia se entregar. Eu fui na DM dele, respondi um story com uma carinha de quem está dando em cima. Ele não respondeu. E eu falei: ‘Vai que vai. Passou no teste”, revelou Anitta.