João Guilherme sobre os comentários de que ele não merece ser filho de Leonardo: “Sou cachaceiro igual”

Gente, estou aqui me arrumando para uma noite de queijos e vinho na casa da minha amiga de Santa Teresa, quando recebo uma mensagem de uma das fofoqueiras sobre o João Guilherme.

Acontece que o ator decidiu se pronunciar sobre as pessoas que vivem criticando o seu estilo de vida por ser filho de Leonardo. Tudo começou quando o ator foi questionado sobre o que não aguenta mais ouvir sobre si mesmo nas redes sociais e ressaltou que acredita que é uma pessoa com muita paciência. Sem perder o bom humor, ele declarou que é um “cachaceiro” assim como o pai.

“Eu aguento ouvir muita coisa, mas uma coisa que eu não entendo…Tem gente que fala que eu não mereço ser filho do meu pai porque eu não ando de jeans grudado, bota e chapéu. Me dá licença, eu mereço sim porque eu sou cachaceiro igual a ele. Então eu acho que, assim, eu tô ali… Vocês que não veem”, começou dizendo.

Em seguida, ele confessou que é bastante inseguro e muitas pessoas não sabem disso porque ele consegue esconder isso. “Se você sabe, disfarça…”, acrescentou João Guilherme.

Além disso, ele aproveitou para revelar qual foi o melhor conselho que já recebeu.

“Tem uma coisa que as pessoas falam, tipo assim: ‘O que é seu está guardado, sabe?’. Às vezes a gente quer apressar as coisas, apressar as nossas conquistas, os resultados, sabe? As coisas estão indo, segue o teu caminho porque eu acredito que o que é meu está guardado”, sentenciou o artista.