João Guilherme Silva rebate acusação de fake news contra Faustão

Faustão passou por um transplante de coração nos últimos meses e João, seu filho, desmentiu que tivesse furado a fila do SUS

João Guilherme Silva, filho de Faustão, desmentiu os boatos que saiam em nome do seu pai diante da cirurgia de transplante de coração. O filho de Fausto disse que o pai não visitou a família do doador e explicou o motivo da internação repentina de Fausto no Hospital Israelita Albert Einstein.

“A gente não foi até porque tem que respeitar o luto da família. Além disso, meu pai está em processo de recuperação. Se um dia a pessoa tiver vontade, acho que pode ser uma coisa muito bacana e linda. Neste momento, precisamos respeitar. Já foi muito duro para a família”, disse durante participação no videocast “Inteligência Ltda”.

Ele ainda falou sobre a desinformação do SUS. “A desinformação é muito grande. O SUS é muito sério em relação ao transplante de órgãos. Eu escutei cada besteira. As pessoas acabam achando [que] tem o negócio de comprar… Não existe isso daí, não tem no Brasil. Não existe. E primeiro que meu pai é um cara muito correto. Jamais que ele teria feito uma coisa desse tipo, tenho certeza”, assegurou.