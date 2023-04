João Guilherme sai em defesa de Zé Felipe e Virgínia: “Geral fragilizado”

Influenciador usou as redes sociais para demonstrar apoio à família e ainda diz que foi o público que transformou Virgínia e Zé Felipe no que eles são hoje, gigantes

Habla mesmo! João Guilherme não ficou calado diante da polêmica envolvendo a criação das filhas de Virgínia Fonseca e Evaristo Costa. O influenciador usou as redes sociais para dar sua opinião e não teve papas na língua ao pedir que se o público não concordasse com as notícias, que parem de dar likes e ver. Eita!

eu sei que PRA VOCÊS pode ser difícil, mas vamo parar de pegar no pé da minha família. Porra.

Geral fragilizado e tendo que lidar com uma personalidade importante como Evaristo dando pitaco sobre criação Mãe/Filha. Ai o barraco armou, como ces acham que tá o clima na família? — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) April 6, 2023

O ator ainda soltou o verbo sobre o que o público fez de Zé e Virgínia: “Vocês tornaram o Zé e a Virgínia gigantescos, não é qualquer cabeça que digere tudo isso da melhor forma. SE VOCÊ NÃO GOSTA, RALA. Rala das páginas de fofoca que vocês param de ver. simples”, escreveu.