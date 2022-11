João Guilherme revela vontade de ser pai: “WTF? Tenho 20 anos”

Jotinha usou as redes sociais para contar para os fãs a sua vontade de ter um companheiro de vida

Minha gente, Zé Felipe está influenciando o seu irmão com uma vontade um tanto quanto estranha para um garoto de 20 anos. João Guilherme usou o seu Twitter para contar que tem vontade de ser pai, e não é mais para frente não, é bem que no momento de agora. Oi? Isso mesmo! Ela ainda diz que tem vontade de ter um filho para fazer as coisas juntos.

“Mano, e eu tô a mó cota na maior vontade de ser pai. Tipo, WTF? Tenho 20 anos. Botar pro teatro, falar inglês, andar de skate, assistir desenho junto e os caralh*…”, escreveu ele no Twitter.

O muso ainda disse que só precisa da mãe certa para realizar o seu desejo. “Vai ser minha próxima namorada, amém. Vai virar casório, amém. É com o amor da minha vida, amém”, disse.