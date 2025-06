João Guilherme perde processo contra Mercedes Benz; saiba detalhes

Amores, estou fazendo uma cardiozinha enquanto pedalo pela ciclovia da orla de Ipanema. Após perceber que estava completamente cansada, estacionei a bike e fui de encontro a um quiosque para pedir o de sempre: água de coco trincadinha. Eis que vejo uma funcionária comentando sobre a nova derrota judicial de um dos filhos do queridíssimo Leonardo. E como a curiosa que sou, quis saber mais infos…

Acontece que, de acordo com a coluna de Peterson Renato, o cantor e ator João Guilherme, de 23 anos, perdeu uma ação judicial que tinha movido contra a Mercedes Benz e terá que arcar com 13% da remuneração dos advogados da empresa de automóveis, junto com as despesas legais.

O ator pedia uma indenização de quase R$ 400 mil por danos materiais e morais (Reprodução/Instagram)

O caso foi iniciado após o filho do cantor Leonardo alegar problemas mecânicos graves com sua Mercedes-Benz GLE400 CO, ano 2018, — avaliada em R$ 360 mil — e entrar com um pedido de indenização contra a fabricante.

Segundo o jovem artista, os altos custos de manutenção o forçaram a vender o carro de luxo por um preço abaixo do mercado.

A coluna de Peterson revelou que, nos autos, João Guilherme informou que a manutenção do veículo custaria mais de R$ 838 mil apenas para trocar uma peça.

João Guilherme perdeu a disputa judicial porque vendeu o carro antes de comprovar os problemas alegados (Reprodução/Instagram)

Revoltado com a situação, o ator solicitou R$ 390.981 em indenização pela desvalorização do veículo e por danos materiais e morais. Porém, a Justiça negou a possibilidade de ressarcimento ao rapaz.

Conforme a coluna de Peterson Renato apurou, o pedido de João Guilherme foi rejeitado devido a venda do automóvel ter acontecido antes de serem comprovados os problemas mecânicos mencionados no processo.