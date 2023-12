João Guilherme nega envolvimento com o término de Vivi Wanderley e Juliano Floss

O ator estava sendo acusado de ser pivô do término dos influenciadores, por ter treinado com Juliano um dia antes do ocorrido.

Gente, ontem eu contei para vocês sobre o conturbado fim do relacionamento dos influenciadores Vivi Wanderley e Juliano Floss, porém, como aparentemente a internet é uma terra sem lei, diversas suposições surgiram para tentar explicar o fim do namoro, dentre elas uma que culpava o meu querido, ator e cantor, João Guilherme. Essas suposições começaram após os internautas perceberem que, um dia antes do término ser anunciado, Juliano e João Gui estavam treinando juntos. Porém, afirmando não ter nada a ver com o ocorrido, através das suas redes sociais, o ator descartou seu envolvimento no termino dos influenciadores. dia 29 de dezembro, mó paz…

e gente me envolvendo em confusão falando uns absurdos kkk

vai toma uma, me tirem de suas fantasias — J҉ (@Joaoguiavila) December 29, 2023