João Guilherme fica com Jade e Bruna Marquezine descobre

Os ex-namorados ficaram durante o último fim de semana em Noronha.

Manas, eu sei que traição não tem perdão, porém, eles nem eram um casal, ou será que eram? Para quem não está entendendo nada, eu estou falando do gostoso da vez, João Guilherme e da magnífica atriz Bruna Marquezine, que até onde nós sabemos estavam vivendo um affair.

Porém, o que muitos de vocês não fazem ideia é que no último fim de semana, as coisas esquentaram em Noronha, e eu não estou falando do famosos Surubão de Noronha, mas sim do remember que rolou entre o filho de Leonardo com a sua ex-namorada, a influenciadora, atriz e ex-BBB Jade Picon.

Após o remeber, Jade fez questão de pegar o telefone e dedurar o ex-namorado para Marquezine, o seu atual affair. Não tendo gostado nada da atitude da ex, o ator parou de segui-la nas redes sociais.