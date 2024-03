João Gomes sofre acidente de carro

Amoreees, que susto! Na manhã desta quarta-feira (06), o cantor João Gomes assustou os seus fãs ao revelar, através das suas redes sociais, que teria se envolvido em um acidente de carro.

“Quando eu quero economizar com você, você me dá esse prejuízo. Eu fui tirar um carro velho da casa de meu pai, ai um amigo tinha estacionado o carro dele lá na frente. Quando eu tirei, faltou o freio. Eu apertei, apertei e o freio acabou sendo o carro (do amigo)”, revelou o cantor.

O cantor ainda ressaltou que, felizmente, ninguém ficou ferido e que arcará com todos os prejuízos que foram causados no acidente.