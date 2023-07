João Gomes parou de beber após conselho de Ivete Sangalo

O cantor contou durante um show que está há um mês sem beber quando conversou com a cantora baiana

Os mais novos respeitam os conselhos dos mais velhos e João Gomes nem questiona. O cantor revelou que está há um mês sem beber por causa de um conselho dado por Ivete Sangalo. João chegou a dizer que a baiana brigou para que ele não bebesse.

“Estou há um mês sem beber. Ela brigou para eu não beber, mas você está certa. Eu te amo”, contou João. Ivete por sua vez, se pronunciou sobre o assunto ressaltando que não brigou com o cantor.

A baiana ainda disse: “Você está com 21 anos, uma carreira tão promissora. Deixa para o fim de semana, vai ficar comendo água toda hora? O corpo não aguenta. Um talento como você, a gente quer para a vida toda, fazendo sucesso o tempo todo. Eu fiz as minhas escolhas e não me arrependi de ter feito essas escolhas. Hoje sou uma mulher completamente segura da minha vida, do meu corpo, da minha cabeça e da minha energia inconfundível. Acredito que tudo que a gente aprende de bom, tem que passar adiante”, ressaltou Ivete.