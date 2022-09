João Gomes ganha espaço da AABB Imperatriz, para fazer o show que seria cancelado

O presidente do clube afirma que a AABB receberá todos de braços abertos.

E tá aí mais uma prova de que política não se faz restringindo a opinião do outro. Após a repercussão do cancelamento do show do cantor João Gomes, na cidade de Imperatriz, o presidente da AABB Imperatriz, Elton Gomes, disponibilizou o espaço do clube, gratuitamente, para que a Imperial Produções possa realizar o show do cantor na cidade.

Mostrando que a cultura não deve ser retalhada por motivos políticos, o presidente se coloca à disposição do cantor e da empresa Imperial Produções, independente de quais sejam os posicionamentos políticos dos envolvidos.