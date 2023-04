João Gomes da bronca pública em sua mãe, após vídeo polêmico: “Era pra ser assunto meu”

A mãe do cantor tem gerado polêmica na web, após fazer alguns comentários sobre a sua ex-nora, Ary Meirelle.

Gente, o auge! Alguém sabe me explicar o que está acontecendo com essas mães e hoje em dia, que tentam ganhar fama criando polêmicas com o nome de seus filhos? Pois, ao meu ver, foi exatamente isso que a mãe do cantor João Gomes, Katia Gomes, tentou fazer, mas o cantor fez questão de dar um corte bem dado na matriarca.

Para aqueles que não está entendendo nada, com o fim do relacionamento entre João Gomes e Ary Meirelle, a mãe do cantor deu uma entrevista a um podcast onde afirmou que a ex-nora era imatura, preguiçosa e que tinha ciúmes excessivo de seu filho com as suas fãs, o que gerou uma repercussão absurda.

Após a repercussão dessa entrevista, Katia utilizou o seu instagram, para publicar um vídeo afirmando que tentaram derrubar a sua conta na plataforma.

“Tentaram derrubar minha conta, mas não conseguiram. A verdade não é aceita por muitos, mas vou estar sempre aqui pela verdade. E grata a Deus pelas pessoas que me acompanham”, declarou Kátia.

Mas João Gomes não gostou nenhum pouquinho da atitude da mãe e fez questão de deixar claro para todos sua insatisfação, ao comentar o post de Kátia e afirmar que aquele era um assunto dele.

“Se eu fosse a senhora apagava isso. Reconheceria que tomou uma atitude errada e não inflamaria mais um assunto. Que era pra ser assunto meu”, comentou o cantor.