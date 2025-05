João Fonseca tem campanha parecida com a de Guga ao disputar o Roland Barros

Gente, estou aqui tomando o meu cafezinho de lei para dar uma reagida a esse sábado friorento e posso dizer com toda a certeza do mundo que está tendo algum campeonato de tênis, pois o meu vizinho que é obcecado pelo esporte está berrando desde a hora que eu levantei da minha cama,

Acontece que o tenista João Fonseca consegui uma vaga na terceira rodada de Roland Garros e alguns fãs do esporte notaram algumas semelhanças com a campanha heroica de Guga em 1997, ano em que o ídolo do tênis brasileiro se consagrou campeão em Paris pela primeira vez.

Ambos começaram o torneio, nos anos em questão, como jovens promessas do esporte e ainda estão ocupando praticamente o mesmo lugar no ranking. Aos 18, João entrou na chave principal desta edição sendo o número 65º do mundo, enquanto Gustavo Kuerten era o 66º em 1997 e estava para completar 21 anos.

Os dois venceram em sua estreia em sets corridos, embora Fonseca tenha encarado um cabeça de chave. Há 28 anos atrás, Guga derrotou o tcheco Dosedel, então 73º, por 6/0, 7/5 e 6/1, enquanto o carioca despachou Hurkaza, nº 31 do mundo, por 7/6(4), 7/6(4) e 6/4.

Além disso, eles superaram um especialista em duplas na segunda rodada. O rival de Guga foi o sueco Jonas Bjorkman, que liderou o ranking de duplas durante meses. Enquanto, Fonseca teve o francês Pierre-Hugues Herbert, que foi o número 2 da lista como seu maior adversário. Tanto Bjorkman quanto Herbert venceram os quatro Grand Slams em duplas durante a carreira.

Os caminhos de Fonseca e Guga acabaram se cruzando na terceira rodado com um 5º colocado do ranking. No ano de 1997, Kuerten derrotou o austríaco Thomas Muster, que ocupava tal posição e já havia sido o número 1 do mundo. Atualmente, João tem pela frente o britânico Jack Draper, que abre o top 5 atual, por volta das 10h (de Brasília) na quadra Suzanne-Lenglen.

Mesmo com tantas semelhanças, Fonseca está muito longe do feito histórico de Guga. Caso consiga avançar no torneiro, terá mais três partidas (oitavas, quartas e semi) até uma possível disputa de título. Só que ele é mais novo do que Kuerten era na época, disputa seu primeiro Grand Slam francês e já se sagrou campeão no circuito —o do ATP 250 de Buenos Aires. Em 1997, o ídolo do tênis ainda não havia levantado nenhuma taça até vencer seu primeiro dos três títulos de Roland Garros.