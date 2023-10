Joana Sanz desistiu de separação de Daniel Alves

De acordo com a edição desta segunda-feira (2) do programa TardeAR, do canal espanhol Telecinco, os procedimentos teriam sido paralisados

Eu contei para vocês o bafafá que virou o casamento de Joana Sanz após a prisão de Daniel Alves, não? Pois bem, viram que o assunto deu uma parada total na web? De acordo com a edição desta segunda-feira (2) do programa TardeAR, do canal espanhol Telecinco, o processo foi paralisado e Joana teria voltado a morar na casa do ex-jogador em Barcelona. Para quem não se lembra, Daniel está preso fora do Brasil por causa de um episódio de assédio sexual em uma casa noturna em Barcelona. Após o estouro da notícia, Joana chegou a usar suas redes sociais contando que não era mais um casal e que seguiria o procedimento de separação do jogador.