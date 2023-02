Joana Sanz alfineta Daniel Alves: “Ainda não lancei nenhuma”

Essa é a primeira vez que a modelo alfineta o jogador desde que o mesmo foi acusado de estupro e agressão.

E após quase um mês de ter seu marido, o lateral da seleção brasileira Daniel Alves, preso, por ser acusado de estupro e agressão, a modelo Joana Sanz finalmente colocou um cropped e reagiu.

Nesta sexta-feira (24), a gata resolveu dar uma alfinetada no marido, utilizando a nova música da musa colombiana Shakira, TQG, em parceria com a também colombiana Karol G. Na música, recém lançada, as cantoras mandam indiretas ao seus ex’s, focando em assuntos como a deslealdade e a traição.

Em suas redes, Joana publicou um stories fingindo plenitude, com a seguinte legenda: “Eu vendo que Shakira tem uma música nova e ainda não lancei nenhuma”. Além disso, a modelo ainda coloca uma enquete no storie, questionando se a mesma também merece lançar um hit. Eu amo!