Jheny Santucci revela que não planejou ficar grávida de Arthur Aguiar

A ex-namorada de Arthur Aguiar contou que ficou assustada ao descobrir que estava grávida e revelou que os dois se preveniam da gravidez quando tinham relação

Minhas fofoqueiras já estão sabendo que Arthur Aguiar vai ser papai de novo, mas o que deixou elas bem chocadas foi a revelação de Jheny Santucci que contou que não planejava ficar grávida agora e que os dois se precaviam do bebe com métodos contraceptivos. Em suas redes sociais ela disse que ficou chocada quando soube que estava grávida.

“Sim, gente, eu prevenia só que, infelizmente, nada é cem por cento, mas hoje eu entendo que realmente tinha que acontecer, eu acho que por mais que a gente tenha nosso livre arbítrio, acho que deus realmente manda na hora certa, até porque eu, por exemplo, me relacionei com uma pessoa por dois e fiquei um tempo sem tomar remédio e não engravidei”, contou que certa vez parou de tomar remédio, porém não conseguiu engravidar como queria.

“Fiquei apavorada, de verdade, apavorada mesmo, mas depois com o tempo eu fui aceitando, mas foi muito difícil, com muito medo, fui aceitar depois de um mês que eu descobri, dois meses, foi bem complicado, porque eu tenho muitos planos, não era momento, mas que sabe de todas as coisas é deus”, falou.