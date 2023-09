Jheny Santucci desabafa sobre término com Arthur Aguiar: “Expectativas foram criadas”

A empresária usou suas redes sociais para fazer um desabafo diante do seu término com Arthur Aguiar mesmo estando grávida

No mesmo tempo que soubemos que Arthur Aguiar iria ser pai no seu relacionamento com Jheny Santucci, soubemos que o casal tinha terminado a relação. Após o bafafá, a empresária usou suas redes sociais para contar detalhes sobre o fato e não deixou de dizer que sua gravidez veio de surpresa.

“Pronunciamento: Como já foi anunciado pelo Arthur, nosso relacionamento chegou ao fim. Confesso que não está sendo fácil. Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo, afinal, eu sempre fui forte, e agora serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro AMOR da minha vida na barriga. Um ser tão pequenininho, mas que é a razão de tudo e é quem me dar forças para seguir”, começou.

“Minha gravidez, embora não tenha sido planejada, realmente me reaproximou do Arthur, porém, nosso relacionamento era baseado em AMOR, em uma convivência leve e gostosa, não sendo de forma alguma sustentado exclusivamente pela geração de um filho, até porque, acreditamos que não é necessário estar junto para a criação de um filho no caminho do bem e do amor. Minhas expectativas foram criadas em cima de atitudes, carinhos, cuidados e declarações como ‘eu te amo muito’ e ‘quero viver e ter uma família com você'”, declarou.

“Embora não seguiremos mais juntos, como um casal, não tenho dúvidas que Arthur será um ótimo pai para nosso filho (a). Inclusive, tem sido muito zeloso e acompanhado toda a minha gravidez, até então. Independente de tudo, faremos todo o possível para manter uma boa relação por conta desse grãozinho de gente que está dentro de mim”, finalizou.