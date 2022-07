Cadê a mala? Jesuíta Barbosa aparece pelado na capa da Elle Men

Revista trouxe o ídolo de Pantanal para a capa da sua primeira impressão (Foto: Natalie Heiniger)

Se não podemos ver mais de Jove em Pantanal, nós vamos para novos métodos. Jesuíta Barbosa aparece completamente pelado na primeira edição da revista ‘Elle Men’ no Brasil. Começou com o pé direito, isso a gente tem certeza, né? Aloca! Os internautas não perdoaram e ficaram com a pulga atrás da orelha querendo ver mais que o necessário.

Ele acuendou a neca?? — almeida (@almeidafco1) July 28, 2022

O físico do rapaz está em dia, isso a gente pode ter certeza. Na capa o muso aparece apenas usando um colar no pescoço, de resto, está como Deus o mandou ao mundo.

A edição conta a história do ator e fez o maior sucesso nas redes sociais. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim.