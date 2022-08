Jesuíta Barbosa é flagrado aos beijos com affair

A fila de Jove não está andando apenas na ficção, o rapaz está bem rapidinho. O protagonista de ‘Pantanal’ foi flagrado na tarde de hoje, 05, em clima de romance com rapaz na praia do Leblon, no Rio de Janeiro.

Alguns dias atrás contamos que houve um encontro do ator com o fotógrafo Fábio Audi, seu ex-namorado. Também falamos do romance que ficou escondido e foi negado sempre de Jesuíta com Alanis Guillen, a interprete de Juma na trama das nove. Me digam que ele não é bem rapidinho?