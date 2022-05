Bem-vinda à São Paulo! Jessi descobre que a cidade não tem mototaxi

Ex-BBB se mudou para a capital há pouco tempo e já começa a estranhar

Rapadura é doce, mas não é mole não Jessilane. Vai ter que apelar para o Uber no preço que a gasolina está, bora de publi e muito trabalho para bancar, porque só os paulistas sabem as dores e as delícias de morar na capital.

A ex-BBB usou seu Twitter para demonstrar seu espanto ao saber que em São Paulo não tem mototaxi. Esse é só o primeiro impacto de Jessi na cidade nova. Tem muita coisa por aí ainda, gata!

“Gente acabei de descobrir que em SP não tem mototáxi!!! Na cidade de vocês tem?? Só pra eu ver uma coisa aqui…”, escreveu Jessilane no Twitter.

Esperando ansiosa a tour da lotação no metrô. Socorro!