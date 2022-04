Sherlock Holmes?! Jessilane descobre tudo e espalha que Arthur Aguiar está em um paredão falso!

A bióloga e sua forma peculiar em ser fofoqueira e investigadora!

Ora ora temos um Sherlock Holmes no ‘BBB22?’ Sim! E ela tem nome: Jessilane! A bióloga mostrou que ela não é somente uma boa fofoqueira, ela também é uma investigadora na arte de descobrir mistérios! Imagina se ela se une ao Scooby? Tô falando do cachorro, porque o Pedro… Bom…

É que o Arthur Aguiar usou o card de manutenção externa na casa, e quando voltaram ao gramado, a professora foi até a academia e viu que o bonequinho do ator ainda continuava por lá. E toda terça-feira depois da eliminação, a produção tira o bonequinho do eliminado de lá. Mas é obvio que ela saiu contando para todos mais que o carro do ovo passando na sua rua né?

“O Arthur ainda ‘tá na academia! É paredão falso” e saiu mostrando para todo mundo! “É PAREDÃO FALSOOOOOOOOOO”. Lina, boa amiga que é, seguiu espalhando a fofoca para todo mundo, mas os meninos ficaram com cara de “aham, senta lá Claudia”.

Ninguém segura uma fofoqueira: Jessi acaba de descobrir que o paredão é falso porque a produção esqueceu de tirar o bonequinho do Arthur na academia. BONINHO 🗣#BBB22 pic.twitter.com/4WVglaD3by — BCharts (@bchartsnet) April 6, 2022

Será que agora vão parar de falar sobre ele por estarem com desconfiança? Duvido…