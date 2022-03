Jessilarica! Bióloga queria beijar Eliezer, viu Natália?

A professora disse que não ficaria com o publicitário, por não saber como olharia para a mineira depois…

BABADO QUE VOCÊ QUER? Eu trago para você! Durante a festa do líder Paulo André no ‘BBB22’, nesta quarta-feira, (2), Eliezer foi brincar com Jessilane na piscina de querer beija-la e começou a “persegui-la” — para onde ela nadava, ele ia atrás e a abraçava. Até que ela pediu que ele parasse com a brincadeira e a produção chamou sua atenção através do telão — a rima foi sem querer.

Jessilane queria beijar Eliezer (Foto: Reprodução)

gente?? e essa brincadeirinha do eliezer indo atrás da jessi na piscina e ela pedindo pra ele parar



a produção deu atenção pra ele #bbb22pic.twitter.com/DEzoVHWGji — @paiva #bbb22 (@paiva) March 3, 2022

Mas aí que a verdade saiu! Ela disse que sabia que era brincadeira e que a produção pode ter se confundido achando que ele estava mesmo a acuando. E revelou porque pediu que ele parasse: “O meu ‘pare’ não é porque eu não queria e é ter que olhar a Natália depois. Era só por isso!”. Acredita, leitor(a)? Maior talarica…

a jessi sobre beijar o cara que vota nela:



"não é porque eu não queria e é ter que olhar a natália" #bbb22 pic.twitter.com/5hIrb9WkPf — @paiva #bbb22 (@paiva) March 3, 2022

Depois, em conversa com Lina, a bióloga disse: “É uma brincadeira que se eu tivesse disponível…”. MAS QUE ISSO JESSILANE? E Lina disse que queria que ele brincasse assim com ela também… Meu Pai, Natália você está bem de amiga viu? Olha…

depois a jessi e a lina já bem bebadas falaram sobre a "brincadeirinha" do eliezer



jessi: "ele começou a me acuar!"



linn: "acuar não, fala assim não. tava brincando…"



jessi: "mas é uma brincadeira que se eu tivesse disponível…" #bbb22 pic.twitter.com/c35HIOHwJo — @paiva #bbb22 (@paiva) March 3, 2022