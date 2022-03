Jessilane chama Eliezer de “figurante” e ele vai tirar satisfações!

O publicitário não gostou nada, nada do posicionamento da bióloga sobre ele…

O ‘Jogo da Discórdia’ foi muito tranquilo ontem, (28), menos para Jessilane, que como sempre, chorou e sofreu como uma protagonista de novela da Glória Perez. O posicionamento dela foi incrível chamando Jade Picon e Eslovênia de “cabeças” do grupo Lollipop e Eliezer como influenciado por elas. Mas o rapaz gostou nada nada…

"Sinto que muitos movimentos que acontecem no quarto são frutos da força que a voz da Jade tem e a força que a voz da Eslovenia tem. Estão sempre vou estar na mira de voces. E Eli era mt protegido."



A Jessi foi irretocável nisso aqui. IRRETOCÁVEL. #BBB22 pic.twitter.com/DQNRDcVQmN — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 1, 2022

Depois do programa ao vivo, o participante chamou a bióloga para conversar e ela expôs que é dessa forma que ela o enxerga. “Lá trás, na semana que você conversou comigo e disse que me daria a oportunidade de fazer diferente, você votou em mim. Eu tentei muito durante toda a semana”, disparou e concluiu que na visão dela, ele estava indo com a manada.

A JESSILANE MACETANDO O ELIEZER pic.twitter.com/oaMsqascDS — mas mu 🧙🏻‍♂️ (@falsirillo) March 1, 2022

Por fim, ela disse a ele que respeitava o ponto de vista dele e não concordava. Até porque ele alegou que a professora era figurante, no ‘Jogo da Discórdia’, porque eles não têm trocas profundas e ela agrega muito só no sentido de varrer e fazer comida. Tenha dó né?