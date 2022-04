Já que a boca de Jessilane não é baú, ela dispara: “A torcida do Arthur está tirando todos que podem ser adversários fortes”

A professora não teve papas na língua ao conversar com Scooby na ‘Rede BBB’

Durante o ‘Bate Papo – BBB’, nesta quinta-feira, (21), no qual Rafa Kalimann recebeu Pedro Scooby, Jessilane foi chamada para participar por chamada de vídeo e conversar com o amigo eliminado. E é óbvio que ela aproveitou e alfinetou a Padaria, torcida de Arthur Aguiar né?

Kalimann comentou sobre Jessi e Pedro disse que ela é uma das pessoas que quer encontrar muito, conversar e ser amigo. E na hora, Jessi apareceu no telão, então Pedro se declarou para a amiga: “Jessi, meu amor, que bom falar com você! Tá maravilhosa”. E foi a vez da professora se declarar: “Pedro, parabéns! Eu ‘tava torcendo muito para você ganhar esse jogo, quando você entender tudo, você vai saber do que eu tô falando. E vamos nos encontrar na Sapucaí”, disse Jessi.

Pedro falou sobre as saudades que ela deixou na casa e ela ficou muito feliz com a declaração. “Minha relação com Scooby fiquei muito feliz. Aqui fora shipparam nossa amizade e ele me abraçou demais, cuidou de mim”, disse a bióloga.

Aí veio a crítica direta a Padaria, porque Jessi é T-U-DO! “Existe uma torcida muito forte em relação ao Arthur, que está tirando as pessoas que aparentemente são muito fortes para ganhar o jogo, entre elas, você. Desde a saída da Lina, eles vão tirando os oponentes dele”, fofocou a bióloga. Scooby respondeu que faz parte do jogo e Jessi falou que não sabe porque Eliezer ainda está lá. Ela é a minha fofoqueira favorita!

Jessi: a torcida do Arthur está tirando todos que podem ser adversários fortes pra ele!



Scooby: faz parte do jogo né?



Aulas pra quem acha que todos precisam ser maus perdedores e levar tudo pro lado pessoal 🙂 #BBB22 pic.twitter.com/IAxkPdZRwq — GABR – ✨🍞 (@Gabrielfodase_) April 22, 2022

Lógico que teve resposta da Padaria para a bióloga e eu fiz questão de trazer para você, leitor(a)! Ai ai é cada uma né?