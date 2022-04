Caiu um cisco no meu olho! Jessilane ganha 100 mil reais e o que fará com dinheiro? Limpar o nome!

A bióloga relembrou conselho da mãe e quer pagar a dívida que tem com o FIES

Uma coisa que deixa meu coração quentinho é quando alguém que precisa ganha um super prêmio do ‘BBB’. Neste domingo, (3), a contemplada foi Jessilane que ganhou cem mil reais e se emocionou muito. Aliás, ela ganhou quinze mil reais na sexta-feira na ‘Prova do Anjo – Americanas’. E o que ela fará com o dinheiro?

Em conversa com Lina, ela revelou que já sabe o que fará com a bufunfa e seguirá o conselho da sua mãe. “Deus me ouve demais! Quero tirar meu nome do SPC, pagar meu financiamento estudantil… Ficar com o ‘nome limpo’ como diz minha mãe. ‘Você tem que limpar esse nome porque é a única coisa que você tem’”, muito emocionada. Lina, com seus comentários maravilhosos, disse: “Eu fiquei com o meu [nome] sujo, por cinco anos”, dando a entender que esperou “caducar”.

A dívida a qual a participante se refere é ao FIES, (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), que ela fez para se formar em Biologia. “Ela tem uns R$ 20 mil para pagar. E isso precisa ser feito em, no máximo, 15 anos. Ela fez faculdade particular e precisa repor esse valor”, revelou Carolina, irmã da participante em uma entrevista. Além de cem mil reais para quitar o financiamento da casa da família.

Aliás, quem vibrou muito com o prêmio de Jessilane, além de muitos internautas, foi Gil do Vigor, o campeão moral do ‘BBB21’. “A professora ganhou cem mil reais!”, vigorou o economista.

ELA VIGOROU! Nossa reação foi a mesma que a do @GilDoVigor hoje!! 🤩 pic.twitter.com/ZSakljeuLY — Jessi Alves 🧬 (@a_jessilane) April 4, 2022

Ela merece né? Ela merece!