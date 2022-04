BA-BA-DO! Jessilane dispara que participação de Arthur Aguiar não foi relevante e web ataca: “Rídicula”!

A bióloga não teve medo nenhum, porque a boca dela não é baú

Que Jessilane sempre foi sincera, isso todo mundo sabe! Mas no programa “Dia 101”, a bióloga não fugiu do afronte, mesmo sabendo que Arthur Aguiar tem uma grande torcida, e disparou que o ator não mereceu ter chego na final.

Nesta quinta-feira, (28), o programa foi exibido e Tadeu Schmidt entrou na casa para bater papo com os ex-participantes. Então, o apresentador perguntou a Jessi: “Quem não mereceu chegar até onde chegou?”. “Acho que o Arthur! Não somente pelo contexto do jogo, porque tudo que aconteceu aqui o favoreceu para se tornar favorito. Ele levantou bandeira sobre ir tantas vezes ao paredão, mas o DG foi oito vezes, foi a final e ainda não foi campeão. É uma história mais relevante e participativa do que a do Arthur”, disparou a professora.

E a bióloga não parou por aí. Sobrou até para a Padaria… “A torcida dele é forte. Acabou eliminando pessoas que também eram fortes como Lina, Gustavo, eu e Scooby”, hablou a professora. Schmidt perguntou o que Arthur achava e ele só respondeu: “Desnecessário”.

Jessi falou que Arthur não mereceu chegar onde chegou, veja: #BBB101 pic.twitter.com/x2Mj90bJAC — POPTime (@siteptbr) April 29, 2022

E claro que atacaram a professora né? Não poderia ser diferente! Inclusive, “Ridícula” e “Desnecessária” foram parar nos trends topics do Twitter. A falta de respeito com a opinião alheia é lamentável…