Jessie J revela câncer de mama e emociona fãs com desabafo: “Guardei isso por 9 semanas”

Gente, o choque! Jessie J, nossa diva britânica dona de tudo, revelou nesta terça-feira (3/6) que foi diagnosticada com câncer de mama. A notícia veio direto das redes sociais dela, e olha… foi de partir o coração.

A cantora contou que a doença está em estágio inicial (ufa!), mas não escondeu o baque: “Câncer é uma droga, em qualquer forma, mas estou me segurando no termo ‘estágio inicial’”, escreveu, deixando os fãs emocionadíssimos.

Jessie ainda disse que ficou nove semanas guardando esse segredo, enquanto fazia exames e tentava processar tudo. E adivinhem? Ela estava na dúvida se falava ou não… mas, como sempre foi aberta com os fãs, decidiu dividir o momento: “Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pelo que passo na minha vida”.

A diva tranquilizou geral ao afirmar que não precisará fazer mastectomia. E ainda deixou claro que os seus hits recentes, tipo “No Secrets” e “Living My Best Life”, não têm nada a ver com o diagnóstico: “Tudo isso foi planejado antes de eu saber disso, não podem criar histórias”.

Só que, segura o lencinho: Jessie J avisou que vai pausar a carreira depois do show em Londres, no dia 15 de junho. Isso significa que ela não deve se apresentar no The Town, em São Paulo, no dia 13 de setembro, onde é uma das atrações mais esperadas.

“Parte meu coração saber que tantas pessoas estão passando por algo assim ou até pior. Só queria que vocês soubessem”, desabafou. E finalizou daquele jeitinho que só ela sabe: “Vocês me amaram nos momentos bons e difíceis. Não quero que isso seja diferente agora”.

Jessie, te amamos! Muita força, diva! Estamos todos com você.