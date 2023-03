Jessi, ex-BBB, teve medo de sair do armário: “Por ser professora”

Jessilane assumiu a sua relação com Sté Frick, mas contou para Lucas Pasin que sentiu medo da retaliação

Em meio a muvuca de carnaval tivemos muitas revelações e uma delas foi que Jessilane começou a namorar a produtora Sté Frick. Lucas Pasin conversou com a ex-BBB e ela revelou que sentiu medo de sair do armário por ser professora.

“Ainda hoje as pessoas colocam o professor num lugar em que ele tem que ser a pessoa mais coerente do mundo, e todas as coisas que a sociedade considera erradas, não podemos fazer. Assumir um relacionamento homossexual é uma delas”, disse.

Jessi ainda disse que pela primeira vez estava vivendo uma relação de amor recíproca. “Pela primeira vez estou vivendo uma relação em que eu amo e sou amada. Isso é concreto. Não fazia sentido continuar escondendo. Todo mundo me via no lugar de solteira, e eu não estava. Queria mostrar esse namoro”, finalizou.