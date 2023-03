Jennifer Lopez revela segredo de beleza: “Treino de madrugada”

Cantora abriu o coração em relação a boa forma e em entrevista para a revista US Weekly ela disse que usa dos treinos para melhorar sua saúde mental

Não é de hoje que o corpo de Jennifer Lopez dá o que falar nas redes sociais e entre as diversas pessoas que a consideram um monumento. A cantora revelou, para a revista US Weekly, que segue sua rotina de treinos para cuidar do corpo e da saúde mental.

“Não é segredo que a minha rotina de exercícios é uma parte muito importante da minha vida. Vejo uma relação muito positiva entre [a prática de] exercícios e saúde mental. Quando você encontra um equilíbrio entre a determinação e o foco, você ruma naturalmente para a sua melhor versão”, disse ela.

J-Lo ainda completou: “Tento fazer as melhores escolhas e administrar o meu tempo. Estou sempre evoluindo e buscando por coisas que me mantenham empolgada e motivada. Não tenho medo de me desafiar, estou aberta para a possibilidade de aumentar meus esforços, é o que estou fazendo agora, durante os preparativos para o meu novo álbum”, finalizou.