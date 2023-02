Jeniffer Dias comove público ao contar terror em sequestro relâmpago: “Eu só não queria morrer”

A atriz foi sequestrada no último fim de semana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Durante sua participação no programa “Encontro”, a atriz Jeniffer Dias comoveu a todos ao relatar momentos de terror que viveu na mão de criminosos no último fim de semana, quando foi vítima de um sequestro relâmpago.

A atriz, que ficou sob as garras dos sequestradores durante algumas horas, contou que foi abordada quando chegava em sua casa, do ensaio de uma das escolas de samba do Rio.

“No total, eu acho que eram cinco homens encapuzados, armados. No carro que eles me colocaram tinham dois, mas tinha moto acompanhando. Eles pegaram meu carro, roubaram meu carro”, iniciou o relato.

“Eu estava em Nilópolis com a minha família, saí de lá, deixei minha meus pais na Unidos da Tijuca, que fica no centro, e segui para a zona sul do Rio, sozinha. Quando estava chegando na minha rua, na frente da minha casa, eles me abordaram, armados. Eles falaram para eu sair do meu carro. Quando eles me tiraram do meu carro, me colocaram no carro deles e roubaram o meu carro. Saímos do meu bairro, ficamos rodando no centro do Rio”, completou.

Em seguida, Jeniffer afirma que foi ameaçada diversas vezes pelos criminosos, mas que ao mesmo tempo eles afirmavam que não queria fazer mal para ela, mas que só queriam o seu dinheiro.

“A todo tempo eles falando para eu olhar para baixo senão eles iam atirar, para eu não reagir, pedindo as minhas senhas.No primeiro momento demorou para cair a ficha, eu só queria chegar em casa. A primeira coisa que eu pensei ‘eu não posso ser violada’, meu maior medo foi esse, ‘eu só não quero morrer’. Eles falaram ‘se você reagir, a gente vai atirar, a gente só quer o seu dinheiro’. Eu chorei muito, eu tremia muito. O tempo todo falando: ‘bota a senha, qual é o aplicativo de banco que tem no seu celular?’. Eu passei tudo que eu tinha”, relatou a atriz.

Ela conta que, devido ao horário que o crime aconteceu, os sequestradores tiveram certa dificuldade para transferir o seu dinheiro, tendo que deixar a transferência para o dia seguinte, e fazendo com que ela tivesse que passar para eles todos os seus dados pessoais.

“Eu vim aqui hoje como agradecimento por estar viva. Teve um momento que eles pararam o carro e falaram: ‘não está dando para passar o dinheiro dela’. Porque já estava muito tarde, já tinha passado de meia-noite, então o banco trava o limite. Eles começaram a ficar desesperados. Eles falaram para eu passar todos os meus dados, meu nome, meu CPF, para eles conseguirem fazer isso no dia seguinte. Eu falava, ‘pelo amor de deus, peguem tudo o que quiserem, eu só quero ir embora’. Eles falaram que se me liberassem e eu mudasse tudo, me ameaçando, eles provavelmente voltariam. ‘Eu não vou fazer nada, eu só quero ir embora’. Isso chorando muito”, desabafou.

A atriz ainda conta que, além de todo o terror que ela estava vivendo, ela teve que usar de seu poder de persuasão para fazer com que os os criminosos acreditassem que se eles a liberassem, ela não atrapalharia a transferência do dinheiro que aconteceria no outro dia.

“Eu não podia olhar para cima, só para baixo, eles armados, apontando a arma para mim. Eu rezando e só falando que eu quero sair viva e não quero que eles encostem em mim. Acho que se eles encostassem em mim, eu não ia conseguir não reagir. Eu fiquei muito concentrada em não reagir, e tentando fazer com que eles acreditassem na minha palavra de que não ia mudar a senha. Eles me deixaram em um lugar deserto”, contou.

Por fim, a atriz relata como foi o fim desse pesadelo, detalhando como mesmo estando chorando e descalça ninguém estava acreditando que a mesmo teria sido sequestrado.

“Eles me deixaram em um lugar que eu não sabia onde era e eu fui descendo e andando. Eu cheguei em um bar e ninguém acreditou que eu tinha sido sequestrada, ninguém! E eu chorando. Eu estava descalça. Eu estava chorando muito, quase não conseguia falar. Depois de um tempo, um táxi parou e eu falei que fui sequestrada”, finalizou.