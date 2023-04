Jean Paulo, Yuri em Vai na Fé, afirma estar pronto para beijo gay na trama: “Estou preparado”

Ator que ficou famoso por seu papel como Cirilo em Carrossel, diz estar preparado como se fosse um beijo heterossexual na trama

Chegou o tão esperado momento? Finalmente a notícia que eu contei lá atrás para vocês vai poder se concretizar, porque o personagem de Jean Paulo Campos vai cair nas graças de um beijo gay no horário das 19h da Globo. Em entrevista para a revista Quem, ele disse que está preparado para dar o beijo e que se entregaria da mesma forma se fosse protagonizado com Mel Maia, por exemplo.

“Sou ator e estou preparado para qualquer história que eu for contar. Se a história é entre o Yuri e o Vini, também estarei presente. E me entregaria da mesma forma se fosse com a Guiga (Mel Maia), com o Fred (Henrique Barreira) ou quem quer que seja”, disse o ator.

Na trama, Yuri está se decobrindo bissexual e Vini (Guthierry Sotero) não piupa esforços ao darf em cima do colega de classe na faculdade.