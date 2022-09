Jean Paulo, Cirilo em Carrossel, participará de novela na Globo

Ator estreará em novela das 19h na grade da emissora

De olho nos atores mirins do SBT? A Globo não perdeu tempo na contratação de Larissa Manoela e os boatos que rodam na boca do povo é que ela está de olho em mais algumas estrelas que fizeram e fazem parte do elenco da televisão. A boa nova é que Jean Paulo, o Cirilo em ‘Carrossel’ estará na nova novela da Globo.

A novela em questão será a ‘Vai na Fé’, substituta de ‘Cara e Coragem’ que ainda não tem a forma definida, mas aos poucos vai ganhando o espaço no cenário das tramas.

Além do muso, Mel Maia e Gabriel Contente são alguns nomes certos para a nova novela.