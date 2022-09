Jean Paulo, Cirilo em Carrossel, conta detalhes sobre projeto na Globo

Ator comemorou o seu contrato com a emissora

Olha ele! Saindo diretamente do SBT para a Globo, Jean Paulo chega agradecendo muito pela oportunidade de fazer parte de uma das maiores emissoras do Brasil. O ator chega já com os trabalhos na agenda e em entrevista para o ‘Em Off’ ele comemorou com detalhes.

“Putz! Eu nem posso falar muito. Com certeza estou muito ansioso para tudo que está vindo aí. Realmente realizando diversos sonhos. Uma série na Globoplay também está vindo, um trabalho muito bonito e tenho certeza que o pessoal vai gostar muito”, disse.

O rapaz é muito conhecido por seu papal em Carrossel, produzido pelo SBT. “Desvincular talvez seja uma palavra muito forte, para tratar um trabalho que tenho um carinho imenso. Tenho muito orgulho e fico muito feliz quando o pessoal reconhece! É um papel que marcou a infância de muita gente, porém, creio que outros papéis vão vindo e o pessoal vai reconhecendo. É uma coisa mais natural do que pensada”, disse.