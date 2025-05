Jayne, rainha dos rodeios já lançou livro com jornalista da Tv Globo

Neste domingo (11), prepare-se para um encontro emocionante no especial de Dia das Mães do Viver Sertanejo, apresentado por Daniel, logo após o Globo Rural, na TV Globo. Entre as convidadas está a cantora Jayne, uma das grandes pioneiras da música sertaneja, com mais de 35 anos de carreira dedicados ao estilo raiz.

Natural de Paranapuã (SP), Jayne começou a cantar ainda criança e desde cedo já dava sinais de que a música era seu destino. Mesmo após se formar em Economia e trabalhar como aeromoça na Varig — acumulando quase 8 mil horas de voo —, ela trocou as nuvens pelos palcos e se tornou um ícone do gênero, sendo a primeira mulher a cantar nas arenas de rodeio montada em um cavalo branco.

A artista é conhecida por sucessos como “Mississipi”, “Rainha do Rodeio”, “Você Vai Ver” e “A Solidão”, e também entrou para a história como a primeira cantora brasileira a gravar em Nashville, o berço da música country.

Em 2021, Jayne eternizou sua história no livro “Estrada da Esperança”, lançado pela Editora Autografia e escrito pelo jornalista Thiago Simão. A obra biográfica revela bastidores inéditos da sua trajetória, desde os desafios de sair do interior para a cidade grande até os conflitos dentro das gravadoras e os dilemas da vida pessoal.

“O leitor poderá acompanhar curiosidades da carreira e relatos importantes que até então nunca tinham sido revelados. Desde as dificuldades de sair da pequena Paranapuã até se tornar uma das mais importantes cantoras do gênero no Brasil”, conta o autor.

A cantora explica que o projeto era um desejo antigo e nasceu de muitos anos de conversas com o jornalista. “São mais de 30 anos de carreira com boas histórias. Estrada da Esperança, além de ser o título de uma das minhas principais músicas, é também um retrato de uma mulher batalhadora, perseverante e que teve que fazer escolhas difíceis, assim como acontece com quase todo mundo. Quero deixar um legado”, afirma Jayne.

A obra foi lançada oficialmente em um evento especial no Riopreto Shopping, em dezembro de 2021, e traz também relatos sobre a relação com fãs, outros artistas, maternidade e os desafios da música durante a pandemia.

Atualmente, Jayne segue com agenda de shows, presença ativa nas redes sociais e agora celebra mais um marco com sua participação no especial de Dia das Mães ao lado de Daniel, reafirmando seu papel como uma das vozes mais potentes e respeitadas da história do sertanejo feminino.

Não perca: Jayne no especial do Viver Sertanejo, neste domingo (11/05), logo após o Globo Rural, na TV Globo. Uma homenagem emocionante às mães e à força da mulher sertaneja.