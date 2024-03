Jatinho de Xand Avião declara emergência durante voo após passar por pane

Socorrrooooo! Olha só o perigo pelo qual o cantor Xand Avião passou nesta sexta-feira (1º/3), durante um voo de Brasília para Fortaleza, no Ceará. O cantor estava em seu jatinho particular ao lado da esposa, Isabele Timoteo, e do casal de amigos Zé Vaqueiro e Ingra Soares, voltando de uma festa, quando uma pane aconteceu e aeronave perdeu os dois motores.

De acordo com o jornalista João Lima Neto, do jornal Diário do Nordeste, o piloto declarou emergência para a área de controle da região e tentou realizar um pouso de emergência, mas no momento seguinte, os motores voltaram a todo vapor, fazendo com que os artistas seguissem a viagem sem segurança e aterrizando sem por menores. Ninguém ficou ferido.

Segundo o jornal, o avião emitiu o código 7700, que é o número utilizado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) para indicar que um voo está ameaçado por um perigo iminente e que necessita de ajuda imediata. Ao todo, oito tripulantes passaram pelo perrengue. O avião passará por uma perícia para identificar o motivo do problema.

Assim que chegou em terra firme, o artista fez uma publicação em seu perfil do Instagram agradecendo por ter passado pelo perigo ileso. “Em casa graças a minha mãezinha”, escreveu na legenda de uma foto de Nossa Senhora de Fátima.