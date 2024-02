Jaqueline Santos e Lucas Santos dão selinho durante Carnaval

Momento aconteceu em um camarote no Sambódromo do Anhembi neste domingo (11)

Amores, minha amiga, que acabou de voltar da Argentina, a atriz, humorista e influenciadora digital Jaqueline Santos, marcou presa em um camarote no Sambódromo do Anhembi, durante o Carnaval de São Paulo, neste domingo, 11 de fevereiro, onde encontrou o ex-participante de A Fazenda 14 e ator da novela Carrossel, Lucas Santos, encontro esse que rendeu um vídeo dos dois, que terminou em um selinho dos dois.

“Assim como todos os meus vídeos são espontâneos, a gente não falou o que aconteceria no vídeo. Então eu cheguei, eu fiz uma cantada, uma das mais virais que eu faço com outros famosos, que é a cantada do beijo e a da mangueira. Então eu fiz duas cantadas nele. Geralmente eu entro na personagem, na cantada de beijo, ele falou que queria, aí acabou naturalmente rolando um selinho”, contou Jaqueline sobre o momento.

Jaqueline revelou que conheceu o ator ontem mesmo, após eles e outros artistas terem sido convidados por uma amiga dona de agência para irem em um camarote no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Assim que foram apresentados, essa amiga propôs que Jaqueline desse uma cantada em Lucas, fazendo referência aos vídeos virais de cantada que a atriz publica em suas redes sociais.

Sobre o que teria rolado após o selinho, ela afirmou: “A gente ficou bem íntimo, bem próximo como amigo. Acabei vendo que ele morava do lado da minha casa. A gente veio embora juntos, mas não passou nada disso, não. Mas super gostei de conhecer ele, muito gente boa, aí a gente veio junto pra casa, que a gente mora praticamente na mesma rua, na coincidência”.